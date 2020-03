Confinement : Sophie Turner s’en prend à Evangeline Lilly dans une vidéo sur Instagram

L’ancienne comédienne de «Game of Thrones», Sophie Turner, s’en est ouvertement pris à Evangeline Lilly dans une vidéo live sur son compte Instagram, pour rappeler l’importance des mesures de distanciation sociale durant l’épidémie de coronavirus.

Filmée en compagnie de son compagnon Joe Jonas samedi dernier depuis leur domicile, cette vidéo voit Sophie Turner recadrer sèchement la comédienne canadienne après que celle-ci ait affirmée ne pas respecter les mesures de confinement qui, selon elle, remettaient en question sa propre liberté.

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX

— rey (@dicksgraysn) March 20, 2020