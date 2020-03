Le chanteur Mika donne des cours de cuisine sur Instagram

Célèbre pour ses chansons, Mika l’est un peu moins pour ses talents de cuisinier.

Alors que les pays basculent les uns après les autres dans le confinement, l’interprète de « Relax, Take it easy » anime depuis une semaine des cours de cuisine en live sur son compte Instagram.

« Rester à la maison a toujours été pour moi synonyme de cuisine et d’écoute musicale » confie-t-il dans un post.

A l’inverse des chefs qui publient des tutos, la star se met en scène dans la cuisine de son appartement à Athènes et en musique. C’est ainsi qu’on le voit découper des tomates sur l’air de « The Shoop Shoop Song » de Cher. Une de ses fans a baptisé ces moments de « pasta dance party multi-lingues ! »

Les recette sont simples et s’inspirent des souvenirs d’enfance du chanteur à l’image d’une sauce à la tomate pour les pâtes.

