L'humoriste Camille Lellouche dévoile une chanson sur le coronavirus qui devient virale

En cette période de confinement, l’humoriste Camille Lellouche a décidé de divertir sa communauté sur les réseaux sociaux en composant un morceau pour le moins original sur le coronavirus.

Au fil de sa chanson, intitulée «Coco Corona», l’artiste de 33 ans, qui a participé à la quatrième saison de l’émission «The Voice», fait référence au quotidien des Français, tout en s’autorisant quelques écarts de langage.

«Tout ça à cause d’un put*** de chauve-souris, salo**. (…) On est confiné à cause de toi, on ne peut plus manger à cause toi. Tu nous tue, on en peut plus. Laisse nous, qu’est-ce que tu fous, on veut vivre. (...) Quand j'ai mal à la têre j'ai peur, quand j'éternue j'ai peur, quand je tousse j'ai peur», disent notamment les paroles.

Postée sur Instagram, la maquette de son titre en version piano-voix, a récolté près de 3,5 millions vues.

La comédienne a ensuite partagé la vidéo sur Youtube, où elle a été visionnée plus de 500.000 fois en 24 heures. «J'ai trop hâte que vous l'écoutiez. N'hésitez pas à danser dessus. Les danseurs allez-y, chanteurs aussi. Envoyez-moi vos vidéos», avait lancé Camille Lellouche dans une story Instagram