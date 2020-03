Confinée chez elle, Ariana Grande dévoile ses cheveux naturels et elle est méconnaissable

En plein confinement, la chanteuse Ariana Grande a dévoilé une photo d'elle «au naturel», révélant une coupe de cheveux qui change du tout au tout son visage.

Dans ce selfie, posté sur son compte Instagram, la pop star célèbre pour sa fameuse queue de cheval s'affiche avec les cheveux détachés, naturellement ondulés.

Il faut dire qu'en pleine épidémie mondiale de coronavirus, la chanteuse de 26 ans est actuellement confinée chez elle. Une situation pas forcément idéale pour garder ses habitudes beauté.

Reste que cette photo «au naturel» a fait la joie des followers d'Ariana Grande. La star américaine a reçu de nombreux messages de ses fans, mais également de sa mère, Joan Grande.

your natural hair/curls is a world of its own... a magnificent beauty you are inside and out/ made up or natural ... I love you...

— Joan Grande (@joangrande) March 30, 2020