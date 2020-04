Asthmatique, le rappeur 6ix9ine va sortir de prison à cause du coronavirus

La justice américaine a accepté la demande de libération conditionnelle formulée par le rappeur américain 6ix9ine, asthmatique, et craignant la propagation du coronavirus dans les prisons américaines.

«C’est fait, l’ordre du Juge Engelmayer au sujet de 6ix9ine a été dévoilé (…) 6ix9ine passera les 4 prochains mois en liberté surveillée chez lui, avec un bracelet électronique» a indiqué Ineer City Press.

On ignore si le chanteur a d’ores et déjà quitté sa cellule pour rejoindre son domicile. Si ce n’est pas encore le cas, cela ne saurait tarder dans un futur très proche.

#Breaking: It's done, Judge Engelmayer's order on #6ix9ine has just come out, US asked that it be delayed: 69 "shall serve the first four months of supervised release on home incarceration, to be enforced by GPS monitoring, not to be docketed until 4 pm April 2" pic.twitter.com/oMX6NT77IW

