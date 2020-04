Le détective privé engagé par Amber Heard parle de son enquête sur Johnny Depp

Ce n’est probablement par le résultat attendu par Amber Heard. Le détective privé engagé par la comédienne l’été dernier, avec l’objectif de trouver des témoins attestant de violences physiques et verbales de la part de son ex-mari Johnny Depp, n’a rien trouvé de compromettant sur la star de la saga «Pirates des Caraïbes». Bien au contraire.

Interrogé par le site britannique du Daily Mail, Paul Barresi, ancienne star du porno reconverti dans le métier de détective privé, a rencontré une centaine de personnes ayant côtoyé Johnny Depp, aux États-Unis et en Europe, sur les 30 dernières années. L’équipe juridique d’Amber Heard lui avait demandé de trouver des témoignages accablants sur ses folies et ses vices, pour compléter le dossier de la comédienne en vue du futur procès en diffamation opposant la comédienne à son ancien mari. Ce dernier lui réclame 50 millions de dollars pour l’avoir accusé de violences conjugales dans un article du Washington Post, et de fait d’avoir ternis sa réputation au point de lui faire perdre, notamment, le rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Mais l’enquête menée par Paul Barresi a produit l’effet inverse.

«Je suis allé aux États-Unis, en France, en Italie, en Angleterre, partout où Johnny Depp a erré, partout où il a marché et je n’ai pas été en mesure de trouver un seul cas où il aurait agressé physiquement une femme, giflé ou frappé. C’est comme s’il était un ange. Personne n’a émis une seule critique à son encontre», assure le détective privé. « J’ai interrogé des douzaines de personnes, dont certaines le connaissent depuis plus de 30 ans, et aucun d’eux n’a une seule chose négative à dire sur lui. En fait, ils ne pouvaient pas s’arrêter de parler de son extrême générosité et de son cœur tendre », poursuit-il.

Bien sûr, il peut arriver à Johnny Depp d'avoir, occasionnellement, un sale caractère, ou d’arriver en retard sur les tournages, mais comme n’importe quel artiste, lui ont expliqué certains témoins. Ces derniers saluent toutefois son professionnalisme et sa faculté à toujours répondre présent quand il le faut.

«Je voudrais préciser qu’au fil des entretiens que j’ai réalisé avec des personnes proches de Johnny Depp depuis toutes ces années, il a démontré être une personne plus généreuse que de raison. Depuis le milieu des années 1990, il a payé les factures médicales, les frais d’avocat ou les loyers de ses amis. Mais l’ironie de la chose c’est que même s’ils éprouvent un profond sentiment de loyauté envers lui, je ne suis pas entièrement convaincus qu’ils sont de vrais amis», ajoute l’enquêteur.