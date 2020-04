Coronavirus : Brigitte Macron appelle Nabilla pour la remercier de son don aux hôpitaux de France

«Nabilla ? C’est Brigitte Macron au téléphone». La première dame a personnellement appelé, ce vendredi, l’ex-star de téléréalité Nabilla pour la remercier d’avoir fait un don à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Honorée de cet appel, la jeune femme a posté le début de leur conversation sur son compte Instagram. «Oh mon dieu je suis trop contente ! Comment ca va ?», s'exclame Nabilla tout en se ventilant le visage avec sa main. «Je vous appelle pour vous dire un immense merci pour votre générosité», répond de son côté Brigitte Macron, présidente de la Fondation.

«J’ai eu l’immense honneur et le privilège de recevoir un appel de Madame Brigitte Macron, qui est une personne que j’admire beaucoup, une femme exceptionnelle, touchante, pleine d’énergie, sensible et forte à la fois, un exemple pour beaucoup d’entres nous.», a notamment écrit la maman du petit Milan en légende de la vidéo.

Après avoir remporté 10.000 euros pour les hôpitaux de France, au jeu «Qui veut gagner des milliers ?» organisé par Cyril Hanouna sur C8, Nabilla a décidé, avec son mari Thomas Vergara, de doubler la mise et d’ajouter 10.000 euros de sa poche.

Cet argent va permettre d’«acheter du matériel et aider les soignants et les patients des hôpitaux et des EHPAD qui ont des besoins urgents pour faire face à la crise sanitaire», a précisé la présentatrice de l’émission «Love Island», qui vit désormais à Dubaï.

Les internautes ont toutefois fait remarquer qu’il s’agissait du numéro du standard de l’Elysée, et non de la ligne directe de Brigitte Macron.