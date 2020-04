Guérie du Covid-19, la chanteuse Pink fait un don d'un million de dollars aux hôpitaux

Guérie du Covid-19, la chanteuse américaine Pink a fait un don d’un million de dollars aux hôpitaux pour aider les soignants.

Après avoir été testée positive au Covid-19 il y a quelques jours, Pink a suivi les conseils de son médecin en restant confinée à son domicile avec sa famille, dont son fils de 3 ans, Jameson, qui avait également les symptômes de la maladie.

Quelques jours plus tard, la chanteuse a fait un deuxième test, qui s’est révélé cette fois-ci négatif, a-t-elle annoncé sur son compte Twitter ce samedi. «Notre médecin avait heureusement accès à des tests et nous avons pu être dépistés.», a-t-elle déclaré. Mais selon elle, «C’est un échec du gouvernement que les tests ne soient pas plus largement accessibles».

L’interprète de «So What» a ensuite indiqué avoir versé 500.000 dollars, soit environ 463.000 euros, au fonds d’urgence du Temple University Hospital de Philadelphie, établissement dans lequel sa maman a travaillé durant 18 ans, et 500.000 dollars à la cellule de crise Covid-19 de la ville de Los Angeles.

Dans son message, Pink a également a également rappelé à ses fans qu'il est très important de rester confiner chez soi : «Les deux prochaines semaines seront déterminantes. S’il-vous-plait, restez chez vous. RESTEZ. CHEZ. VOUS.», a-t-elle écrit, après avoir remercié les personnels soignants, «nos héros».