Rupert Grint, alias Ron Weasley dans Harry Potter, va devenir papa

Rupert Grint, aussi connu sous le nom de Ronald Weasley par les fans de la saga Harry Potter, n'est définitivement plus l'enfant d'une dizaine d'années qui faisait son entrée à Poudlard : l'acteur britannique a révélé ce vendredi 10 avril qu'il allait bientôt devenir père pour la première fois.

«Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis d'annoncer qu'ils attendent un bébé et demandent le respect de leur vie privée pour l'instant», a indiqué le porte-parole de l'acteur dans un communiqué.

Plus tôt dans la semaine, les tabloïds britanniques avaient déjà repéré Rupert Grint tandis qu'il se rendait à l'épicerie. Il était accompagné de sa compagne, l'actrice Georgia Groome, dont le t-shirt laissait apparaître un ventre arrondi.

Rupert Grint and girlfriend Georgia Groome stock up on supplies as they step out together in London amid COVID-19 lockdown https://t.co/RPEQn3bmnL

