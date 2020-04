En confinement, Leïla Bekhti fait preuve d'autodérision et se montre au naturel

Les stars sont comme nous. En confinement, elles troquent leurs tenues de gala pour des vêtements plus amples et confortables. Un changement de look dont s’est amusée l’actrice Leïla Bekhti, égérie L’Oréal, sur son compte Instagram.

Les réseaux sociaux sont le terrain de jeu préféré des personnalités pendant cette période de confinement, durant laquelle chacun trouve des alternatives pour passer le temps, seul ou en famille.

Après avoir publié une vidéo le 30 mars, dans laquelle elle reprenait en play-back avec son balai le tube «Pour que tu m’aimes encore» pour l’anniversaire de Céline Dion - star dont elle est fan - Leïla Bekhti a de nouveau joué de son image en détournant un cliché pris lors du Festival de Cannes en 2019.

L’actrice enceinte de son deuxième enfant, et confinée avec son mari, le comédien Tahar Rahim, et son fils Souleymane, a en effet posté une photo d’elle, joliment apprêtée en tant qu'égérie du groupe L'Oréal, lors de sa montée des marches pour la projection du film «Une vie cachée» de Terrence Malick.

Un an après, les choses ont bien changé à cause de l'épidémie de coronavirus. Celle qui sera à l’affiche de la série «The Eddy» sur Netflix en mai, apparaît dans un second cliché sans artifices. Prenant la même pose que sur la Croisette, la comédienne de 36 ans s’affiche avec un tee-shirt Peppa Pig, sans maquillage, les cheveux relevés en chignon non sophistiqué. En légende, Leïla Bekhti a écrit : «Avec la @lorealparis Family VS avec la Bekhti Family tout court».

Un avant/après à l’heure du confinement qui a fait réagir et rire beaucoup de ses fans et de ses amis, parmi lesquels Sandrine Kiberlain, Mouloud Achour ou Marina Foïs. Des anonymes ont eux aussi apprécié cette initiative rappelant, comme @laamofficiel, que Leïla Bekhti «est comme nous, en vrai».