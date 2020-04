En cow-boy, Matthew McConaughey nous apprend dans un tuto à réaliser un masque anti-Covid 19

Dans la peau du cow-boy Bobby Bandito, Matthew McConaughey doit fabriquer un masque pour combattre l’ennemi public n°1, connu sous le nom de coronavirus. Un tutoriel loufoque que l’acteur a publié sur Instagram et Twitter.

«Je suis le chasseur de primes Bobby Bandito, mais vous pouvez m’appeler Bobby B.», prévient-il dès le début, avec un fort accent texan et dans une tenue plus vraie que nature, santiags et chapeau à l’appui.

Au milieu des bois, et après avoir cloué un avis de recherche sur un tronc d’arbre, le héros d’«Interstellar» explique comment confectionner un masque maison pour respecter les gestes barrières, avec un simple bandana, un filtre à café et deux élastiques.

«Il est grand temps d'attraper ce tueur, car il nous reste encore beaucoup de choses à vivre», déclare l'acteur de 50 ans. On est tous prévenus...

Confiné avec sa famille au Texas, Matthew McConaughey avait déjà créé la surprise au début du mois d'avril en participant à une partie de bingo virtuelle avec des résidents de la maison de retraite, l’Enclave de Round Rock Senior Living, à Round Rock.