Ricky Gervais critique sévèrement les stars qui se plaignent du confinement

Dans un entretien accordé au site britannique The Sun, Ricky Gervais a jugé indécentes les plaintes de certaines célébrités pendant le confinement.

L’humoriste s’est dit consterné de voir et/ou d’entendre des stars se plaindre de leur situation pendant le confinement sur les réseaux sociaux, alors que les personnels soignants et d’autres salariés se mettent en danger quotidiennement pour s’occuper des patients, ou assurer l’activité dans des secteurs essentiels pendant l’épidémie de coronavirus. A l’instar l’animatrice Ellen DeGeneres qui a comparé son confinement dans sa somptueuse villa à de la «prison».

“I feel like I’m in jail,” says Ellen in this house pic.twitter.com/GbDe9rbXTk — Adri Says Revolt (@hello_adrii) April 8, 2020

«Quand tout cela sera terminé, je ne veux plus jamais entendre les gens se plaindre de l’État-providence, ou du travail des infirmières. (…) Certaines personnes travaillent 14 heures consécutives et ne se plaignent pas ne serait-ce qu’une seconde. Alors qu’ils risquent quotidiennement leur propre santé et celle de leur famille», explique-t-il à The Sun. «Et après, je vois des personnes se plaindre d’être coincées dans leur manoir avec piscine. Et, franchement, je n’ai pas du tout envie d’entendre ça», poursuit Ricky Gervais.

Manifestement soucieux de détendre l’atmosphère, l’humoriste est rapidement passé à l’autodérision. «Je ne sortais déjà pas beaucoup avant, et il y a toujours eu trop d’alcool à la maison. J’attends qu’il soit 18h avant d’ouvrir les vannes. Et oui, je regarde constamment ma montre», plaisante-t-il.