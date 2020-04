Kanye West affiche son soutien à Donald Trump pour la présidentielle

A quelques mois de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, Kanye West n'a laissé planer aucun doute sur son vote. Dans un long entretien accordé au magazine GQ, le rappeur américain a largement sous-entendu que son choix se porterait sur l'actuel président Donald Trump.

«Je voterai à coup sûr cette fois-ci. Et nous savons tous très bien pour qui je vais voter», a déclaré le rappeur. Soutien de la première heure du président républicain, Kanye West, qui s'est à plusieurs reprises affiché avec la casquette «Make America Great Again», slogan de campagne du candidat Trump en 2016, a expliqué au magazine : «Mes deux parents se sont battus pour leur liberté [...] Ils ne se sont pas battus pour que des personnes blanches me disent pour quelle personne blanche je dois voter ».

Largement critiqué pour sa proximité avec Donald Trump - qui affrontera le Démocrate Joe Biden lors de la prochaine élection - Kanye West s'est défendu en pointant du doigt la communauté noire-américaine, «contrôlée par les émotions à travers les médias».

«On ne me dira pas pour qui voter à cause de ma couleur de peau»

L'époux de Kim Kardashian est catégorique, sa couleur de peau ne devrait pas déterminer son vote. «Je suis le fondateur d'une entreprise qui pèse 4 milliards de dollars, de l'une des marques les plus recherchées sur Google, on ne me dira pas pour qui voter à cause de ma couleur de peau. »

Kanye West a toujours défendu bec et ongles le président républicain, qui le recevait même à la Maison Blanche en octobre 2018, pour une entrevue très médiatisée au cours de laquelle il s'était lancé dans une longue tirade sur son enfance, la communauté afro-américaine ou encore les armes à feu.