Laeticia Hallyday exécute une danse au côté de sa fille Joy sur TikTok

Un joli moment de complicité. Confinée à Los Angeles, Laeticia Hallyday peut compter sur ses enfants pour se divertir, comme en témoigne cette séquence postée sur Tik Tok, où elle partage quelques pas de danse au côté de sa fille cadette, Joy.

Très connectée sur les réseaux sociaux, Joy, 11 ans partage régulièrement des vidéos sur lesquelles elle s’amuse à reproduire des pas de danse en musique.

Si on a souvent eu l’occasion de la voir se déhancher au côté de sa grand sœur Jade, âgée de 15 ans, cette fois-ci, c’est avec sa maman qu’elle a décidé d’exécuter une petite chorégraphie.

Sur la vidéo, postée ce jeudi par la fillette sur son compte Tik Tok, on peut voir le duo danser de manière synchronisée, sur le titre «Roses» de Saint JHN.

Vêtue d'une tenue de sport et tout sourire, Laeticia Hallyday enchaîne des mouvements de bras et de bassin, derrière sa fille, manifestement plus à l'aise avec la chorégraphie.