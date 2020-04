Franck Ribéry pourrait attaquer Karine Le Marchand en justice pour «injure publique»

De la mauvaise blague au tribunal ? Franck Ribéry n'exclut pas de porter plainte pour «injure publique» contre Karine Le Marchand, après que l'animatrice de télévision a publié sur son compte Instagram un post qui se voulait humoristique à l'endroit du footballeur international français.

Le 17 avril dernier, Karine Le Marchand avait publié une photo de Franck Ribéry, agrémentée d'un message dans lequel elle tournait en dérision la maîtrise de la langue française de l’attaquant de la Fiorentina.

«Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits», pouvait-on y lire le tout agrémenté d'un smiley «mort de rire».

Mais cette blague est restée en travers de la gorge du footballeur de 37 ans qui serait donc à deux doigts d'entamer des démarches en justice.

«Vous rabaissez Franck Ribéry»

C'est du moins ce qu'a indiqué son avocat à RMC Sport, lundi 27 avril. Franck Ribéry pourrait attaquer l’animatrice de «L'Amour est dans le pré» pour «injure publique», «au travers de l’usage d’un photomontage».

Franck Ribéry compte porter plainte contre Karine Le Marchand suite à ce post IG ! pic.twitter.com/E5ox9qNdjq — Actu Football (@ActuF00tball) April 27, 2020

«Prêter de tels propos à M. Franck Ribéry est inadmissible en ce qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit [...] Vous êtes vous-même une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est donc d’autant plus incompréhensible», a appuyé l'avocat de l'international français.

Un terrain d'entente à trouver ?

Le conseil de Franck Ribéry laisse néanmoins la porte ouverte à la possibilité de «trouver une issue sur un terrain autre que judiciaire».

Car, au regard de la période actuelle due à l'épidémie de coronavirus, la période, dit-il, nécessite «de la bienveillance et de la solidarité entre les individus, plutôt que la judiciarisation de conflits sur fond de médiatisation».

Karine Le Marchand consentira-t-elle à des excuses ? Affaire à suivre. Reste qu'aucune publication sur son compte Instagram, mardi 28 avril, ne faisait allusion à cette histoire.