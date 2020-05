La star américaine Alex Morgan a accouché de son premier enfant

Alex Morgan, la superstar du football féminin, et son mari le footballeur Servando Carrasco, sont devenus parents pour la première fois ce jeudi 7 mai.

L’attaquante de 30 ans, qui évolue avec le club américain des Orlando Pride, a donné naissance à une petite fille prénommée Charlie Elena.

Elle a annoncé l’heureux évènement sur son compte Twitter en publiant une photo de son bébé, emmitouflé dans un drap imprimé de motifs floraux, assorti à son bandeau.

«Elle nous a fait attendre plus longtemps que prévu, mais j’aurais dû savoir qu’elle ferait les choses à sa façon, et uniquement à sa façon», peut-on lire en légende du cliché. En effet, le terme de sa grossesse était prévu en avril.

At 1130am on May 7 weighing 8lbs5oz, Charlie Elena Carrasco made her grand entrance into the world. She made us wait longer than expected, but I should have known she would do it her way and her way only. My super moon baby. pic.twitter.com/dDbIXW6INr

— Alex Morgan (@alexmorgan13) May 9, 2020