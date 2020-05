Justin Bieber aurait préféré être marié avant d'avoir des relations sexuelles

Justin Bieber est un nouvel homme. Depuis qu'il a épousé le mannequin Hailey Bieber, née Baldwin, le chanteur canadien regrette ses frasques passées, au point d'avouer qu'il aurait aimé attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles.

C'est lors d'un live Facebook pendant lequel le couple répondait aux questions de leurs fans, que Justin Bieber s'est livré à cette confidence sur sa vie intime, en déclarant : «Il y a probablement beaucoup de choses que je changerais. Je ne regrette rien car je suis ce que je suis, et on apprend de ses erreurs. Mais si je pouvais revenir en arrière et éviter certaines blessures, je pense que j'attendrais le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Je sais que ça semble fou».

Un avis que ne semblait pas partager Hailey Bieber, qui a quant à elle répondu : «Je ne pense pas que je dirais la même chose, mais nous avons eu des expériences différentes. Je suis d'accord sur le fait que le sexe rend les choses plus plus compliquées».

Après une union civile à la mairie de New York en septembre 2018, Justin Bieber et Hailey Bieber se sont mariés religieusement un an plus tard en Caroline du Sud.

Lors d'un entretien à Vogue en février 2019 , le chanteur avait révélé avoir eu dans le passé «un vrai problème avec le sexe», l'une des raisons pour laquelle le couple avait choisi d'attendre leur mariage civil avant d'avoir des relations sexuelles.