Kim Kardashian lance sa propre ligne de masques, rupture de stock en une heure

C'est ce qui s'appelle surfer sur la vague. En pleine pandémie de coronavirus, Kim Kardashian a commercialisé une ligne de masques en tissu qui a fait l'unanimité, l'intégralité du stock ayant été vendu en à peine une heure.

Mis en vente sur son site SKIMS, les masques de Kim Kardashian existent en cinq couleurs, qui correspondent à différents teints de peaux.

Pour se procurer les fameux masques vendus 8 dollars l'unité (7,40 euros), il fallait être rapide puisque toutes les teintes étaient en rupture quelques minutes seulement après leur mise en vente.

«Malheureusement nous sommes en rupture de stock mais nous travaillons avec notre partenaire à Los Angeles pour produire plus de masques aussi rapidement que possible. Les prochains seront disponibles la semaine prochaine», a prévenu Kim Kardashian sur sa page Twitter.

Unfortunately our @skims face masks have sold out today but we’re working with our local partner in LA to produce more as quickly as possible. The next batch will be available next week - please sign up to receive more details coming soon, and thank you for your support.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 16, 2020