Lilly Wachowski s’en prend à Elon Musk et Ivanka Trump après leur référence à «Matrix»

Manifestement ulcérée de voir Elon Musk et Ivanka Trump faire référence à «Matrix» sur les réseaux sociaux, Lilly Wachowski n’a pas hésité à exprimer son ras-le-bol sur son compte Twitter.

La tension a commencé à grimper dimanche, après qu’Elon Musk ait posté le message «Prend la pilule rouge» sur son compte Twitter.

Take the red pill — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Ceci est une référence directe au film de Lilly Wachowski, Matrix, quand Morpheus révèle au héros, Neo, qu’il vit dans une simulation informatique. Il lui propose alors de faire un choix : prendre une pilule bleue et rester prisonnier de ce monde virtuel. Ou prendre la pilule rouge, et apprendre la vérité sur la matrice qui a pris le contrôle de l’espèce humaine.

Mais l’expression «prend la pilule rouge» est devenu, ces dernières années, une expression utilisée par les internautes américains sensibles aux idées conservatrices, et est massivement utilisée sur les forums de discussions traitant de la politique de Donald Trump et des groupes conservateurs de droite. Donc quand Ivanka Trump a pris le temps de répondre à Elon Musk, insinuant avoir bien pris la pilule rouge, Lilly Wachowski a perdu son sang-froid, et s’est mise à les insulter sur Twitter.

«Allez tous les deux vous faire voir», écrit-elle. Elle a ensuite utilisée la popularité de ce tweet pour appeler les internautes à faire un don à une association LGBTQ.

Lilly Wachowski est actuellement en train de travailler sur le 4e volet de la saga Matrix, qui verra Keanu Reeves reprendre le rôle de Neo, et Carrie-Ann Moss celui de Trinity. Le tournage du film a été suspendu en raison de l’épidémie de coronavirus, mais devrait reprendre prochainement pour se terminer, idéalement, en juillet prochain.