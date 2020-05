Brian Austin Green dévasté par sa rupture avec Megan Fox après 10 ans de mariage

«Je l'aimerai toujours». Après 10 ans de mariage, Brian Austin Green et Megan Fox ont décidé de se séparer. L’acteur américain de 46 ans a expliqué les raisons de leur rupture ce lundi 18 mai dans son podcast «...with Brian Austin Green».

«Quand Megan Fox est revenue d'un tournage, elle n'était pas la même», a confié le comédien de 46 ans dans ce nouvel épisode, relayé par le Daily Mail. Il a alors décidé de lui donner quelques semaines «pour récupérer un peu et reprendre une vie normale».

«Je me suis dit qu’elle était partie loin, qu’elle souffrait du décalage horaire, et qu’elle avait tourné la nuit», a-t-il ajouté. Mais le temps n’a rien arrangé. Un matin, Megan Fox a décidé de dire à son mari ce qu’elle ressentait réellement.

«J'ai réalisé que lorsque je travaillais seule à l'étranger, je me sentais plus proche de moi, et je m'aimais mieux pendant cette expérience, et je pense que cela vaut la peine d'essayer pour mon bien personnel», a-t-elle déclaré.

«J'étais choqué et dévasté»

«J'étais choqué et dévasté mais je ne peux pas lui en vouloir parce qu'elle n'a pas choisi de ressentir ça», a poursuivi l'acteur.

Le couple, qui s’était rencontré sur le tournage de la série télévisée «La Star de la famille», en 2004, a donc décidé de se séparer fin 2019, mais de rester amis pour le bien de leurs trois enfants, Journey River (3 ans), Bodhi Ransom (6 ans) et Noah Shannon (7 ans).

«Nos chemins pourraient se réunir, ou pas. Nous ne savons pas. (...) Nous avons eu une relation incroyable, je l'aimerai toujours et je sais qu'elle m'aimera toujours.», a conclu l'interprète de David Silver dans la série télévisée «Beverly Hills 90210».

Il a également profité de ce podcast pour affirmer que, malgré les rumeurs qui courent, Megan Fox et le rappeur Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker, sont seulement amis.