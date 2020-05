L'acteur de «The Flash» Logan Williams a succombé à une overdose de fentanyl

Il n’aura pas réussi à surmonter sa dépendance à la drogue. Mort le 2 avril, à l’âge de 16 ans, l’acteur Logan Williams, star de la série «The Flash», a succombé à une overdose de fentanyl, selon de récentes analyses révélées par sa mère.

Le jeune Canadien aurait fêté ses 17 ans le 9 avril, alors que la planète entière était confinée. Sa mort a laissé des milliers de fans adolescents endeuillés et parfois dévastés d’apprendre qu’il luttait contre ses démons depuis près de trois ans.

Dans un entretien accordé au New York Post, sa mère Marlyse Williams est revenue sur les causes de son décès, survenu brutalement il y a plus d'un mois. Selon les premières analyses toxicologiques, Logan Williams a été victime du fentanyl, cet analgésique opioïde préconisé comme antidouleur, et souvent délivré sur ordonnance. Une drogue qui fait des ravages aux Etats-Unis.

«J’espère que sa mort ne sera pas vaine (…) et qu’elle pourra sauver beaucoup de gens dans la même situation», a confié Marlyse Williams, qui a par ailleurs profité de cette interview pour révéler que son fils a commencé à fumer du cannabis à seulement 13 ans. Pour l’aider même s’il était «dans le déni», sa maman l’a envoyé à plusieurs reprises dans des centres de désintoxication. Mais ses addictions ont été plus fortes.

Logan Williams, qui jouait Barry Allen dans la série «The Flash», avait commencé sa courte carrière à l’âge de 10 ans, en participant au téléfilm américain «The Color of Rain». Il est ensuite apparu dans les séries «Whispers» et «Supernatural».