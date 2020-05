La catcheuse japonaise et star de télé-réalité sur Netflix, Hana Kimura, est décédée à l'âge 22 ans

Le monde du catch est en deuil. L'organisation Stardom Wrestling a annoncé, vendredi 22 mai, la mort de la catcheuse japonaise Hana Kimura, âgée de 22 ans.

«Nous sommes désolées d'annoncer que notre Hana Kimura est décédée. S'il vous plaît soyez respectueux et gardez vos pensées et vos prières pour sa famille et ses amis. Nous apprécions votre soutien durant cette période difficile», explique-t-il dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Pour l'heure, la cause de sa mort n'a pas été officiellement dévoilée, mais la piste du suicide serait privilégiée.

Le jour de sa mort, la jeune femme avait publié une série de clichés sur les réseaux sociaux, dont une sur Instagram où elle apparaissait au côté de son chat avec la légende «au revoir».

Ces dernières semaines, comme le rapporte Variety, Hana Kimura avait régulièrement écrit des messages alarmants sur Twitter, laissant entendre qu'elle était victime de cyberharcèlement et la poussant à dire qu'elle ne voulait «plus être humaine».

Dernièrement, la jeune catcheuse avait participé à une émission de télé-réalité «Terrace House», diffusée sur Netflix. Hana Kimura, dans les traces de sa maman catcheuse, était devenue lutteuse en 2016, en remportant son premier titre, JWP Junior Championship.