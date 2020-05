La nouvelle métamorphose physique de Khloé Kardashian surprend ses fans

Les fans de Khloé Kardashian ne l'ont presque pas reconnue lorsqu'elle a publié une photo de sa nouvelle métamorphose physique. Car la petite soeur de Kim Kardashian semble avoir fait des choix radicaux, qui ont choqué certains de ses abonnés.

Dans un post Instagram, publié vendredi 22 mai, Khloé a opté pour un nouveau style capillaire, «le bronde». A savoir, un mélange de brun et de blond.

Et c'est cette nouvelle couleur de cheveux qui semble avoir déboussolé ses fans. En effet, nombreux sont ceux à ne pas l'avoir reconnue immédiatement.

Et si un grand nombre d'entre eux l'a complimentée pour cette nouvelle métamorphose, ses détracteurs se sont quelque peu déchaînés dans les commentaires.

and you expect me to believe these are all KHLOE KARDASHIAN bitch a transformer pic.twitter.com/XMqJr6jl5g

— 2077 (@Jeesseessee) May 23, 2020