Doja Cat accusée de racisme envers Beyoncé : elle s'explique et s'excuse

Si la rappeuse américaine fait actuellement parler d'elle, ce n'est pas pour le carton qu'elle fait avec son tube «Say So». Doja Cat, accusée de racisme notamment envers Beyoncé, répond et fait son mea culpa le 25 mai.

Des anciennes vidéos de chat rooms, lieux de rencontres virtuelles, ont refait surface la semaine dernière. Dans celles-ci, la métisse Doja Cat tiendrait des propos racistes. Mais ce n'est pas tout, car elle a intitulé l'un de ses tubes, sorti en 2015, «Dindu nuffin», une expression péjorative envers les personnes noires. Plus récemment encore, dans une vidéo postée par la rappeuse sur son compte TikTok, elle prononce «Beyonkey». Les internautes pensent que c'est une contraction entre Beyoncé et monkey, qui signifie singe en français.

Face à ces accusations, la jeune chanteuse s'est expliquée sur son compte Instagram : «J'ai été dans des chat rooms pour socialiser depuis que je suis enfant. Je n'aurais pas dû aller sur certains de ces sites, mais je n'ai personnellement jamais pris part à une conversation raciste [...] Et pour le vieux morceau qui a refait surface, ce n'était en aucun cas relié à autre chose qu'à mon expérience personnelle. Ce titre a été écrit en réponse à ceux qui utilisaient ce terme pour me blesser. J'ai essayé d'inverser sa signification mais je reconnais que c'était une mauvaise décision de l'utiliser».

Doja Cat, qui a subi un bashing sur Twitter avec notamment le hashtag #dojacatisoverparty, a également adressé des excuses à tous ceux qu'elle aurait offensé : «Je suis une femme noire, la moitié de ma famille est noire et vient d'Afrique du Sud et je suis très fière de là où je viens [...] Je vous aime et je m'excuse de vous avoir rendu triste ou de vous avoir blessé». Reste à savoir si ces explications et excuses ont convaincu les internautes...