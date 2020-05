Jennifer Lopez «dévastée» après l’annulation de son mariage

Crise sanitaire oblige, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont dû reporter leur mariage, initialement prévu cet été aux Etats-Unis. Une sage décision compte tenu de la situation outre-Atlantique, mais qui a énormément affecté la chanteuse.

«Il n'y a plus d'organisation pour l'instant. On doit juste attendre et voir comment ça se passe, a expliqué Jennifer Lopez dans l'émission de télévision matinale américaine The Today Show.

«Je suis un peu dévastée parce que nous avions de super projets.», a poursuivi la superstar, interviewée en duplex depuis son domicile, à Miami.

Malgré cette triste décision, J.Lo tente de rester positive : «Mais je me dis, tu sais quoi, Dieu en a un plus grand plan, donc nous devons juste attendre et voir. Peut-être que ce sera mieux ? Je dois croire que ça le sera». Pour l’heure, aucune nouvelle date n’a été fixée.

L'actrice, danseuse et productrice de 50 ans avait déjà évoqué un potentiel report en avril dernier avec la présentatrice Ellen DeGeneres. «Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qu'il va se passer maintenant, pour les dates et autres choses du genre. Nous sommes juste dans l'attente, comme le reste du monde», avait-elle confié.

fiancés en mars 2019

Pour rappel, Jennifer Lopez s’est fiancée avec Alex Rodriguez en mars 2019, après deux ans de relation. L'ex-joueur de baseball de 44 ans lui a fait sa demande sur une plage des Bahamas en lui offrant une bague de fiançailles sertie d'un diamant, estimée à plus d'un million de dollars.

D'origine dominicaine, Alex Rodriguez a connu un premier mariage en avec Cynthia Scurtis (de 2002 à 2008), avec laquelle il a eu deux filles, Nastasha et Ella, âgées de 15 et 11 ans.

De son côté, Jennifer Lopez a été mariée à trois reprises. Elle a précédemment épousé le mannequin Ojani Noa, le danseur Cris Judd, et le chanteur Marc Anthony, avec lequel elle a eu ses jumeaux Max et Emme, nés en 2008. Elle a également eu une relation hautement médiatisée avec l'acteur américain Ben Affleck.