Lea Michele présente ses excuses après les critiques de Samantha Ware

C’est sur son compte Instagram que Lea Michele a tenu à s’excuser de son attitude vis-à-vis de Samantha Ware, et d’autres membres du casting de la série musicale «Glee», pour son attitude irrespectueuse à leur encontre sur le tournage.

En début de semaine, Samantha Ware avait répondu à un tweet de la comédienne dans lequel elle exprimait son soutien aux protestations suite à la mort de George Floyd. Son ancienne collègue de Glee l’a notamment accusé de plusieurs «micro-agressions» sur le tournage de la série musicale. Des accusations relayées par d’autres acteurs ayant travaillé avec Lea Michele. Cette dernière a, depuis, été lâchée par un de ses sponsors.

Si la comédienne, qui est enceinte de son premier enfant, explique ne pas se souvenir d’avoir eu un comportement offensant à l’encontre de Samantha Ware, et qu’elle n’a jamais jugé qui que ce soit selon son origine ou sa couleur de peau, elle exprime sa volonté de prendre ses responsabilités et d’apprendre de ses erreurs afin de s’améliorer à l’avenir.

«Une des leçons les plus importantes de ces dernières semaines est que nous devons prendre le temps d’écouter et d’apprendre du point de vue des autres personnes sur le rôle que nous avons joué ou tout ce qui peut aider à résoudre les injustices dont ils sont victimes. (…) Les réponses que j’ai reçu après le message que j’ai envoyé (à propos de la mort de George Floyd, ndlr) m’ont poussé à me pencher sur mon propre comportement vis-à-vis des mes anciens collègues et comment ils ont été perçus par eux. (…) Bien que je ne me souvienne pas avoir tenu de tels propos, et de n’avoir jamais jugé quelqu’un selon son origine ou sa couleur de peau, ce n’est pas vraiment le sujet, ce qui est important est que j’ai clairement agi d’une manière blessante envers d’autres personnes», écrit-elle.

«Que ce soit ma position de privilégiée, ou ma façon de voir à l’époque, qui ont donné de moi cette image de personne insensible, et parfois blessante, ou que ce soit mon immaturité et mon attitude inutilement difficile, je m’excuse de mon comportement et de la peine que j’ai pu infliger», poursuit Lea Michele. La comédienne explique également avoir eu plusieurs mois pour réfléchir à ses propres limites, et promet de continuer d’évoluer et de s’améliorer à l’avenir dans le but de devenir un modèle pour son enfant à naître.

«Je vais être mère dans quelques mois et je sais que je dois continuer à travailler pour m’améliorer et assumer les responsabilités de mes actes, afin d’être un modèle pour mon enfant, et ainsi partager avec lui les leçons que j’ai apprises, et les erreurs que j’ai pu faire. (…) Si je suis vraiment désolé aujourd’hui, je sais que je serai une personne meilleure dans le future grâce à cette expérience», conclut-elle.