Jennifer Aniston : une photo de la star nue vendue aux enchères

Engagée comme de nombreuses personnalités dans la lutte contre le Covid-19, Jennifer Aniston a accepté qu’une photo d’elle, où elle apparaît complètement nue, soit mise aux enchères pour récolter des fonds.

Elle avait déjà fait une apparition remarquée le 3 avril dernier en remontant le moral d’une infirmière malade lors d’une visioconférence organisée par Jimmy Kimmel. Cette fois-ci, Jennifer Aniston donne de sa personne, en acceptant de céder un de ses clichés pour soutenir la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Cette photo en noir et blanc sur laquelle elle pose les jambes croisées, le regard braquée sur l’objectif, a été prise en 1995 par le photographe Mark Seliger qu’elle avait rencontré sur le tournage de la série culte «Friends».

Sur son compte Instagram, l’ex de Brad Pitt a écrit en légende : «Mon cher ami Mark Seliger s'est associé à Radvocacy et Christie's pour mettre aux enchères vingt-cinq de ses portraits - dont le mien ️- pour l'aide relative au Covid-19... La totalité des recettes de la vente de ce portrait sera versée à la National Association of Free and Charitable Clinics, une organisation qui fournit gratuitement des tests de dépistage du coronavirus et des soins, dans tout le pays aux personnes médicalement défavorisées».

Vendu sur le site de la maison Christie’s, ce portrait ultra sensuel a été estimé entre 5 000 et 7 000 dollars. Mais le prix a déjà atteint les 8 000 dollars et devrait encore grimper pendant les sept jours qu’il reste encore avant la clôture de cette mise aux enchères.

Retrouvez toute l'actualité people ICI.