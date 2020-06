J.K. Rowling sous le feu des critiques après des tweets jugés transphobes

J.K. Rowling fait face à de nombreuses critiques après avoir publié un tweet jugé transphobe par certains internautes, dans lequel elle insinuait que seules les femmes peuvent avoir leurs règles.

L’auteur de la saga Harry Potter a partagé sur son compte Twitter un article sur site Devex intitulé «Opinion : créer un monde post-Covid plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles». J.K Rowling a alors commenté : «‘Les personnes qui ont leurs règles. Je suis sûre qu’il existait un mot pour ça. Quelqu’un peut m’aider, Wumben ? Wimpund ?Woomud ?» , faisant allusion au mot «woman», femme en anglais.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?





Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

En insinuant que seules les femmes pouvaient avoir leurs règles, J.K. Rowling s’est attirée les foudres de certains internautes, qui l’ont jugé transphobe, dans la mesure où des personnes transgenres ou non-binaires peuvent aussi avoir leurs règles, et que certaines femmes peuvent aussi ne pas les avoir.

What happens when women enter menopause? What about women who had hysterectomies? Women who don't menstruate because of hormonal issues? Are they not women?





Nothing you say stops trans women from being women. — findom earle (@coherentstates) June 6, 2020

L’intéressée n’a pas tardé à répondre aux critiques, en affirmant qu’elle a un profond respect envers la communauté trans, mais que cela ne remet pas en question la réalité du sexe biologique : «Si le sexe n’existe pas, il n’y a pas d’attirante entre les personnes de même sexe. Si le sexe n’existe pas, la réalité que vivent les femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime des personnes trans, mais effacer le concept même de sexe empêche beaucoup de personnes de parler de leurs vies. Ce n’est pas de la haine que de dire la vérité», a-t-elle twitté.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Ce n’est pas la première fois que J.K. Rowling est accusée en transphobie. En décembre 2019, elle avait soutenu une chercheuse britannique, Maya Forstater, licenciée pour avoir affirmé qu’une personne ne pouvait pas changer son sexe biologique.

