Louane déverouille sa page Instagram privée et dévoile le prénom de sa fille

Pour le plus grand bonheur de ses fans, la chanteuse Louane, qui a accouché il y a quelques semaines, a dévoilé le prénom de sa fille sur sa page Instagram privée.

L’interprète de «Jour 1» a en effet décidé de fusionner son compte professionnel officiel, qui compte un million d'abonnés, et son compte personnel qu’elle tient depuis 2014, suivi uniquement par ses amis proches et sa famille.

«J’avais envie de ne plus scinder les deux et de vous donner accès à ce compte qui s'appelle ‘watchoutforthetornado’», a déclaré dans une vidéo postée ce dimanche 7 juin l’artiste, révélée en 2013 dans l’émission «The Voice».

le prénom de son bébé signifie «qui est aimé»

Ce qui signifie que ses fans ont pu découvrir des vidéos et des clichés, que seul son entourage avait pu admirer jusqu’ici. Parmi les nombreux souvenirs partagés par la star, une publication a tout particulièrement attiré l’attention des internautes.

Et pour cause. Sous cette photo publiée le 31 mars dernier, où la chanteuse de 23 ans tient la main de son bébé avec son compagnon le musicien Florian Rossi, on peut lire le prénom de sa fille : Esmée, un dérivé du terme latin «amatus» signifiant «qui est aimé».

