Iggy Azalea révèle la naissance de son fils

La rumeur courait depuis plusieurs mois, c’est désormais officiel. Iggy Azalea est devenue maman pour la première fois. La rappeuse australienne a annoncé la nouvelle ce mercredi 10 juin dans une story Instagram.

«J'ai un fils. J'ai attendu le bon moment le dire, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je serai toujours angoissée à l’idée de partager cette super nouvelle publiquement», a déclaré l’artiste de 30 ans, qui n’avait pas annoncé sa grossesse.

Fruit de ses amours avec le rappeur Playboi Carti, son enfant est né il y a déjà plusieurs semaines, selon Voici. «Mais je voulais rendre clair le fait que je ne voulais pas le garder secret et je l'aime plus que tout.», a poursuivi la jeune maman sans préciser le nom de son fils ni sa date de naissance exacte.

Autrefois en couple avec ASAP Rocky, l’interprète de «Savior» et de «Fancy» file le parfait amour avec Playboi Carti, 23 ans, depuis décembre 2018. Quelque mois plus tard, Iggy Azalea, de son vrai nom Amethyst Amelia Kelly, était apparue avec une bague sertie de diamants à l'annulaire gauche.

Les fans avaient alors rapidement conclu que les deux tourtereaux, qui se sont toujours montrés très discrets quant à leur relation, allaient se marier prochainement. Une rumeur à laquelle le couple n’a jamais réagi. Cette fameuse bague qui a tant fait parler, a finalement été volée en novembre dernier lors d'un cambriolage à leur domicile d'Atlanta.

