Propos transphobes : les stars de Harry Potter prennent unanimement position contre J.K. Rowling

J.K. Rowling, l'auteure de la saga Harry Potter, est sous le feu des critiques depuis ses récents propos jugés transphobes. Les interprètes du célèbre trio de sorciers sont rapidement montés au créneau pour apporter leur soutien à la communauté transgenre.

Daniel Radcliffe, qui a incarné Harry Potter pendant douze ans, a été le premier à s'exprimer dans une tribune publiée lundi 8 mai sur le site de l'ONG américaine The Trevor Project.

«Je réalise que certains médias vont probablement présenter ça comme une bagarre entre J.K. Rowling et moi, mais ce n'est vraiment pas le sujet», a précisé d'emblée le comédien britannique, avant de poursuivre : «Les femmes transgenres sont des femmes. N'importe quelle déclaration disant le contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres et va à l'encontre de toutes les recommandations des professionnels de santé qui ont bien plus d'expertise sur ce sujet que Jo et moi».

Emma Watson lui a emboîté le pas quelques jours plus tard, le mercredi 10 juin. «Les personnes trans sont qui elles disent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment remises en question, ou qu'on leur dise qu'elles ne sont pas qui elles disent être. Je veux que mes followers trans sachent que moi et de nombreuses personnes dans le monde entier, nous vous voyons, vous respectons et vous aimons pour qui vous êtes», a-t-elle déclaré dans une série de tweets.

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020