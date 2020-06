Danny Masterson, de la série That 70's show, mis en examen pour trois viols

Son visage est devenu familier grâce à la série That 70's show qui l'a rendu célèbre, aux côtés d'Ashton Kutcher et Mila Kunis. Danny Masterson, qui incarnait Steve Hyde, est aujourd'hui mis en examen pour trois viols. Il a été arrêté mercredi 17 juin, puis relâché après avoir payé une caution de 3,3 millions de dollars. Il doit comparaître devant le juge le 18 septembre prochain.

Les trois agressions sexuelles pour lesquelles l'acteur est inculpé auraient toutes eu lieu à son domicile de Hollywood Hills, entre 2001 et 2003. Selon la plainte, les trois victimes présumées étaient âgées de 23 à 28 ans au moment des faits.

Le procureur du district de Los Angeles, Jackie Lacey, a indiqué que Danny Masterson avait été accusé par deux autres femmes dont les récits n'ont pas engendré de poursuites, faute de preuves suffisantes pour l'une et en raison du délai de prescription pour l'autre.

Les faits auraient eu lieu au plus fort de la carrière de l'acteur, lorsqu'il participait à la série That 70's show, diffusée sur Fox TV de 1998 à 2006 aux Etats-Unis. Le public l'avait retrouvé plus récemment dans The ranch, sitcom américaine disponible sur Netflix.

L'enquête concernant les multiples agressions sexuelles dont est accusé Danny Masterson a été révélée à ce moment-là, en mars 2017. La nouvelle n'a eu des répercussions sur sa carrière que plus tard dans l'année, avec l'affaire Harvey Weinstein et le mouvement #MeToo. Danny Masterson a alors été limogé de The ranch.

A l'époque, l'acteur avait suggéré que son appartenance à l'église de Scientologie avait conduit à sa persécution. Selon les informations de USA Today, les femmes qui l'accusent affirment aujourd'hui qu'il les a traquées et harcelées à partir du moment où elles ont coopéré avec les autorités.

S'il est reconnu coupable de l'ensemble des chefs retenus contre lui, Danny Masterson s'expose à une peine maximale de 45 ans de réclusion.

