Johnny Depp accuse Amber Heard d'avoir fait un «ménage à 3» avec Cara Delevingne et Elon Musk

Le mannequin Cara Delevingne va-t-elle être mêlée aux déboires judiciaires de Johnny Depp et de son ex-épouse Amber Heard ? D'après le Daily Mail, la Britannique pourrait même témoigner lors du procès faisant suite aux poursuites pour diffamation engagées par l'ex-interprète de Jack Sparrow envers la Texane.

En cause, une potentielle relation sexuelle partagée par Amber Heard, Elon Musk, le patron de Tesla, actuellement en couple avec celle-ci, et Cara Delevingne en 2016. D'après la déposition d'un voisin ancien ami du couple, le mannequin britannique séparé depuis peu d'Ashley Benson, aurait été aperçu en train d'emprunter l'ascenseur menant au penthouse de Johnny Depp. Des images de surveillance que s'est procuré le Daily Mail montre une personne ressemblant à Cara Delevingne dans l'ascenseur, suivie de deux silhouettes en train de s'enlacer, ressemblant à Amber Heard et Elon Musk.

Des sources proches de Johnny Depp indiquent ainsi que Cara Delevingne pourrait être appelée à comparaître.

Elon Musk quant à lui est déjà dans le radar des avocats de Johnny Depp. Ils ont déposé une demande pour que le patron de Tesla et l'acteur James Franco présentent tous les messages ou emails échangés avec Amber Heard au moment de leur séparation, soit autour de mail 2016.

Johnny Depp, accusé de violences conjugales par son ex-épouse, avait contre-attaqué en mars 2019. Amber Heard avait publié une tribune dans le Washington Post consacrée aux violences domestiques sans faire référence nommément à son ex.

Malgré tout, Johnny Depp avait lancé des poursuites avançant les conséquences des accusations formulées par Amber Heard à son encontre. Soupçonné d'avoir levé la main sur son ex-épouse, il avait notamment perdu son rôle emblématique de Jack Sparrow dans Le Pirate des Caraïbes.

