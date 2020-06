Laeticia Hallyday et Pascal Balland s'affichent pour la première fois en train de s’embrasser

Laeticia Hallyday et Pascal Balland se sont retrouvés il y a quelques jours après des semaines de séparations dues au coronavirus. Des retrouvailles immortalisées par un baiser, le premier en public pour le jeune couple.

En couple depuis l'été 2019, les deux amoureux vivent une relation longue distance. La veuve de Johnny vit en effet à Los Angeles, tandis que son nouveau compagnon réside à Paris. Avec la crise sanitaire, et l'impossibilité de voyager entre les Etats-Unis et la France, ils ont donc été dans l'impossibilité de se voir autrement que par Internet.

Alors quand ils ont enfin pu se retrouver en chair et en os, en fin de semaine dernière, ils ne se sont pas cachés. Résultat : ils se sont affichés pour la première fois, via leurs réseaux sociaux, en train de s'embrasser.

Gestes barrières (et second degré) obligent, les amoureux portaient des masques sur leurs bouches. Un cliché posté sur leurs comptes Instagram respectifs, et légendé «Covid love» par Pascal Balland.

Egalement présente sur la photo, la fille du restaurateur parisien, Mathilde, scolarisée dans le même établissement que Jade Hallyday à Los Angeles.

Retrouvez toute l'actualité people ICI