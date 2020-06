Les stars célèbrent la fête des pères sur les réseaux sociaux

Guillaume Canet, Shy'm, Kim Kardashian, Matthew McConaughey... A l’occasion de la fête des pères, de nombreuses célébrités ont tenu à rendre hommage à leurs papas sur les réseaux sociaux en postant des beaux moments de complicité et de touchantes déclarations d’amour.

Comme notamment Teddy Riner, qui a souhaité une bonne fête à tous les papas sur Twitter avant de remercier le sien pour tout son soutien. «Merci d'avoir toujours été là à mes cotés.», a écrit le double champion olympique de la catégorie des poids lourds en judo, en légende d’une photo de famille.

Ilona et Emma Smet ont également publié sur Instagram de tendres clichés sur lesquels on peut les voir petites au bord de la piscine ou faire du vélo avec David Hallyday. «Merci d’être toujours là pour moi j’ai de la chance d’avoir un papa comme toi je t’aime», a commenté Emma Smet.

De son côté, la patronne du comité Miss France Sylvie Tellier a mis à l'honneur son mari Laurent, avec qui elle a eu deux enfants, Margaux et Roméo, tandis que les enfants de Cauet lui ont piqué son téléphone pour réaliser une vidéo qu’ils ont ensuite posté sur le compte Twitter officiel de leur paternel.

La chanteuse Shy'm a quant à elle partagé un cliché d'enfance où elle fait un gros bisous à son papa, «L’inconditionnel», tout comme Chloé Jouannet, la fille de l'actrice Alexandra Lamy, qui a opté pour une photo en noir et blanc la montrant bébé avec Thomas Jouannet.

Matt Pokora, qui est devenu papa pour la première fois en janvier dernier, a tenu à célébrer son nouveau rôle en postant une photo de lui et de son fils Isaiah, en dessous de laquelle on peut lire : «Quelle plus belle mission dans la vie d’un homme que celle d’être papa / beau-papa ?».

Guillaume Canet a également eu une jolie pensée pour son géniteur. Il a partagé une photo de son père assis dans un bateau, un verre à la main, «plein de préférence», a ironisé le comédien en commentaire.

Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, plusieurs stars ont également célébré la fête des pères sur les réseaux sociaux à l'image de Kim Kardashian, de l'actrice et mannequin Diane Kruger, qui a posté une photo de son conjoint Norman Reedus, le «plus beau des papas», ou encore de Victoria Beckham.

L'acteur de 50 ans Matthew McConaughey a de son côté salué la mémoire de son défunt père, décédé en 1992 d'une crise cardiaque en plein ébat sexuel, en postant un cliché de vacances.

A l’occasion de la fête des pères, mais aussi de l'anniversaire du prince William, la famille royale a dévoilé une photo, prise par Kate Middleton en personne, montrant le Duc de Cambridge en compagnie de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis.

Thank you everyone for your very kind wishes on The Duke of Cambridge's birthday today! pic.twitter.com/9vHLhSvzIr

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 21, 2020