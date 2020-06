Tout savoir sur Pascal Balland, le compagnon de Laeticia Hallyday

La veuve du Taulier a retrouvé l’amour. Cela fait maintenant près d’un an que Laetitia Hallyday s’épanouit dans les bras de Pascal Balland. Preuve que leur idylle perdure, les deux tourtereaux se sont affichés récemment sur les réseaux sociaux, pour la première fois, en train de s’embrasser. Mais qui est l’homme qui partage sa vie ?

Pascal Balland, né le 6 juillet 1971 à Paris, est un homme d’affaires à la tête de plusieurs restaurants dans la capitale, où il réside, tandis que sa bien-aimée vit à Los Angeles (Etats-Unis).

propriétaire de trois restaurants

En 2004, il a ouvert un premier établissement dans le 7e arrondissement, baptisé le Cinq-Mars, qui sert de la cuisine française traditionnelle.

Onze ans plus tard, il a inauguré avec son associé Julien Cohen, dans ce même arrondissement, le Marzo, un restaurant dédié cette fois-ci à la gastronomie italienne.

Fort du succès de son deuxième établissement, le duo a décidé d’ouvrir un autre Marzo dans le 16e arrondissement.

père de trois enfants

L’homme de 49 ans est le fils de l’éditeur André Balland, décédé en 2001 à l’âge de 76 ans, et il a trois demi-frères, nés de trois mères différentes. Il s’entend tout particulièrement bien avec son frère Philippe, l'ancien directeur des programmes de flux de TF1.

Côté cœur, il a connu plusieurs histoires d’amour et, comme Laetitia Hallyday, il a également des enfants : un fils et deux filles.

Il est le père de Max, 19 ans, fruit de ses amours avec la scénariste Lili Gion, de Mathilde, 15 ans, qui vit avec sa mère Marine à Los Angeles, et qui est scolarisée dans le même établissement que Jade et Joy, et de Madeleine, 6 ans, née de son union avec sa dernière épouse, Anne-Charlotte, avec qui il est resté quatre ans.

Une rencontre à Saint-Barthélemy en août 2019

En décembre 2019, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, la veuve de Johnny Hallyday avait confié que c’est grâce au producteur Clément Miserez, l’ex de l'animatrice Alessandra Sublet et parrain de Mathilde, qu'elle a fait la connaissance de Pascal Balland, lors d'une soirée organisée en août par Yannick Noah à Saint-Barthélemy.

«Je n’étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd’hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence», avait-elle déclaré.

