Une star du porno inculpée pour viols et agression sexuelle

La star du porno Ron Jeremy doit être inculpée cette semaine pour le viol de trois femmes et l'agression sexuelle d'une quatrième victime.

Selon les services du procureur de Los Angeles, les faits remonteraient entre 2014 et 2019. Un viol aurait été commis en 2014 au domicile de l'acteur de 67 ans, dans la ville californienne, tandis que les trois autres cas auraient eu lieu entre 2017 et 2019, dans un bar d'Hollywood.

Si les identités des plaignantes ne sont pas connues, elles sont âgées de 25 à 46 ans. Une cinquième victime s'est fait connaître, mais son dossier a été mis de côté faute d'éléments suffisants.

L'avocat de Ron Jeremy a assuré à l'AFP que ces accusations étaient une «surprise» et les a démenties en bloc. «Ce n'est pas un violeur», a déclaré Stuart Goldfarb. «Ron, au fil des années et en raison de ce qu'il est, a été le partenaire de plus de 4.000 femmes (...) Les femmes se jettent sur lui», a affirmé l'avocat.

Ce n'est pourtant pas la première fois que la star du porno est sujet à de telles accusations. En 2017, plusieurs femmes l'avaient ainsi accusé d'agressions sexuelles, ce qu'il avait déjà fortement nié.

S'il est reconnu coupable, Ron Jeremy risque jusqu'à 90 ans de prison et pourrait finir sa vie en prison.

Surnommé «Le Hérisson» en raison de sa pilosité, Ron Jeremy, de son vrai nom Ronald Jeremy Hyatt, a intégré le Guinness des records pour «Le plus grand nombre d'apparitions dans des films pour adultes», après avoir joué dans plus de 2.200 films.

Retrouvez toute l'actualité justice ICI