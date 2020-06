Quand Madonna racontait son baiser avec Michael Jackson

Cela fait 11 ans, ce jeudi 25 juin 2020, que le Roi de la pop Michael Jackson est mort. En août 2016, Madonna était l’invitée du Carpool Karaoké de James Corden sur la chaîne CBS. L'occasion pour la star de chanter mais aussi de dévoiler un épisode assez méconnu de sa vie, son flirt avec Michael Jackson.

En virée dans les rues de New York, la chanteuse et l’animateur avaient entonné en duo les plus grands tubes de la Reine de la pop, qui entre un twerk endiablé et des chorégraphies démontrant qu’à 58 ans elle n’avait rien perdu de sa souplesse, s'était aussi laissée aller à quelques confidences, en particulier autour d’un baiser échangé avec… Michael Jackson.

A un James Corden estomaqué par cette révélation, Madonna avait répondu «bébé, j’ai du vécu», avant d’en dire plus sur les circonstances de ce bisou de stars. Michael Jackson et elle se seraient ainsi retrouvés un soir tous les deux sur un canapé à regarder un film. Le chanteur se serait montré «consentant» mais «timide», révélait Madonna qui expliquait avoir fait le premier pas et trouvé un moyen qui s'était avéré efficace de le relaxer un peu : «Je l'ai fait se détendre un peu avec un verre de Chardonnay et ça a fait des merveilles», confiait-elle.

Madonna avait posté, quelques mois auparavant, un message à la mémoire de «cette merveilleuse et glorieuse créature. Le Roi ! parti trop tôt !».