La marque de cosmétiques de Kim Kardashian a été évaluée à un milliard de dollars. La star américaine devenant ainsi milliardaire et dépasse la fortune de sa sœur Kylie Jenner.

Kim Kardashian a conclu un accord avec le groupe américain de cosmétiques Coty pour lui céder 20 % des parts de sa société Kim Kardashian West, qui vend notamment du maquillage, pour un montant de 200 millions de dollars, rapporte le site TMZ. Ainsi, si le groupe a payé ce prix pour un cinquième de la marque, ceci signifie que l'ensemble de la société de la femme d'affaires, star de téléréalité et épouse de Kanye West, est estimée à un milliard de dollars.

L'accord entre Kim Kardashian et Coty porte sur un «partenariat stratégique à long terme visant à lancer des produits de beauté dans de nouvelles catégories et à les développer dans le monde entier», explique TMZ. Le groupe américain serait également titulaire d'une licence concernant des produits pour la peau, les cheveux, les soins personnels et les ongles.

Kylie Jenner mise sur la touche

Outre le fait que Kim Kardashian est désormais milliardaire, cela signifie aussi qu'à 39 ans elle dépasse sa sœur Kylie Jenner. En effet, la fortune de sa cadette, âgée de 22 ans, est estimée entre 900 et 950 millions de dollars. Le groupe Coty avait d'ailleurs aussi acquis une participation dans la société de beauté de Kylie Jenner. En janvier 2019, il avait acheté 51 % des parts de sa société, pour un montant de 600 millions de dollars, alors que Kim Kardashian reste malgré cette cession à la tête de sa marque.

Par ailleurs, le magazine économique américain Forbes avait retiré le titre de milliardaire à Kylie Jenner, l'accusant d'augmenter artificiellement ses résultats et de falsifier les déclarations d'impôt de sa société, afin d'être considérée comme milliardaire. D'après les déclarations de Coty, les produits cosmétiques de Kylie ont généré des revenus et des bénéfices bien inférieurs aux chiffres avancés pendant des années par les Jenner et Kardashian.

