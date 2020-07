La chanteuse Sia est devenue mère et grand-mère en l'espace d'un an

A peine familiarisée avec son nouveau rôle de mère, la chanteuse Sia a dû coiffer une nouvelle casquette : celle de grand-mère. Dans une interview accordée à Apple music, l'artiste a annoncé que l'un de ses fils, qu'elle a adoptés il y a près d'un an, alors qu'ils étaient âgés de 18 et 19 ans, vient d'avoir des jumeaux.

La chanteuse, âgée de 44 ans, n'a annoncé l'arrivée de ces deux jeunes hommes dans sa vie que très récemment, en mai dernier. Son choix d'accueillir des adolescents était délibéré : elle souhaitait qu'ils puissent profiter d'un foyer stable pour les dernières années avant leur majorité, fixée à 21 ans aux Etats-Unis.

Sia FaceTimed w/ @zanelowe & sent a playlist of her fave songs of the moment. Listen only on @applemusic #AtHomeWithAppleMusic https://t.co/LENoPihML4 - Team Sia

— sia (@Sia) June 30, 2020