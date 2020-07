Kanye West : son ex-garde du corps l'accuse de harcèlement et le qualifie de «capricieux et fantasque»

Ancien employé de Kanye West, Steve Stanulis a récidivé. Dans un article de Page Six, l'ex-garde du corps du rappeur lui a envoyé de nouvelles piques. Les avocats de Kanye West ont menacé de porter l'affaire devant la justice.

Alors qu'il avait déjà fait des révélations sur son ancien employeur en mai dernier, Steve Stanulis en a remis une couche ce jeudi 2 juillet. Cette fois-ci, l'homme a révélé les raisons de son licenciement. Il aurait été limogé après avoir adressé la parole à l'épouse de son patron, Kim Kardashian.

Après avoir raconté cet épisode, l'ancien garde du corps de la star a estimé que Kanye West était une personne «capricieuse et fantasque».

Les avocats de Kanye West le menace de poursuites

Les avocats de Kanye West ont menacé de poursuivre l'ancien employé de leur client. Ils ont avancé que l'ancien garde du corps avait rompu un accord de confidentialité en faisant ces déclarations sur la star. Steve Stanulis s'est défendu en affirmant n'avoir jamais signé l'accord en question et avoir subi du harcèlement de la part de son ancien employeur. «C'est la suite du harcèlement que j'ai subi ! (…) Je ne laisserai pas Kanye West et sa femme, (…) jouer avec moi juste parce qu’ils sont riches et célèbres. Je ne me laisse pas intimider par ces deux égoïstes !», a-t-il réagi.

Steve Stanulis avait déjà critiqué Kanye West par le passé en indiquant qu'il était un employeur particulièrement difficile. «Il exigeait qu’on se trouve à plus de 7 mètres derrière lui dans la rue. Donc, évidemment, si quelqu’un s’approchait et tentait quelque chose, le temps d’arriver à sa hauteur, on n’aurait rien pu faire», avait-il expliqué dans le podcast Hollywood Raw.

