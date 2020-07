Papa à 57 ans, Roch Voisine choisit un prénom original pour sa fille

Roch Voisine, en couple depuis 2012 avec Myriam Chantal, a annoncé ce vendredi 3 juillet la naissance de leur fille. Dans le même temps, il a révélé le prénom qu'ils ont choisi pour elle.

La petite fille du chanteur canadien est née le mercredi 1 juillet à 1h14 du matin, à l’hôpital de Saint-Jérôme, près de Montréal. Et ses parents ont décidé de l'appeler Lily-Dorina, comme l'annonce l'inoubliable interprète d'Hélène, sur son compte Twitter.

C’est avec infiniment de bonheur que Roch Voisine et Myriam annoncent la naissance de leur petite fille, Lily-Dorina, née le 1 juillet à 1h14 du matin à l’hôpital de Saint-Jérôme, près de Montréal. pic.twitter.com/NpJvCw2XjW — RochVoisineOfficiel (@RochVoisineRVI) July 3, 2020

Ce tweet, dans lequel on peut voir une photo de la nouvelle membre de la famille Voisine endormie auprès de son doudou, a été retweeté par l'heureuse maman. «Je ne saurais être plus comblée», avoue Myriam Chantal, 25 ans plus jeune que le papa.

Agé de 57 ans, Roch Voisine était déjà le père de deux garçons. Deux enfants nés de son union avec Myriam Saint-Jean, entre 2002 et 2007, et qui avaient eux aussi reçu un prénom original puisqu'ils s'appellent Killian et Alix-Elouan.

