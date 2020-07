EnjoyPhoenix : l'incroyable rémunération perçue par la youtubeuse pour un partenariat

La youtubeuse EnjoyPhoenix a dévoilé la plus grosse somme d'argent qu'elle ait touchée pour un partenariat dans une vidéo publiée le 4 juillet, dans laquelle elle évoque l'envers du décor de YouTube.

«Vous voyez que cela a du mal à sortir, car même si j'ai envie d'être transparente, c'est quand même un peu dur de le dire [...]. Le plus gros montant que j'ai touché est 190.000 euros», a-t-elle dévoilé à sa communauté, non sans mal. Si la youtubeuse aux 3,65 millions d'abonnés a fait une grosse révélation en annoncant ce montant, elle n'a cependant pas indiqué la marque en question car «juridiquement c'est interdit», a-t-elle affirmé dans la vidéo destinée à répondre à toutes les questions «auxquelles vous [sa communauté, ndlr] n'avez pas eu de réponse parce que les youtubeurs, influenceurs, instagrameurs etc. n'y répondent pas nécessairement».

Toutefois EnjoyPhoenix, de son vrai nom Marie Lopez, assure que ce n'est pas la somme qu'elle a mise au final dans sa poche : «Sur ces 190.000 euros, j'ai bien évidemment payé beaucoup d'impôts [...] Il faut comprendre que plus on gagne d'argent, plus on paie d'impôts, donc ce n'est pas du tout ce qui revient dans la trésorerie de ma société, rassurez-vous, je n'ai pas touché autant d'argent». Bien qu'elle ne se plaigne pas de sa situation : «Je paie des impôts comme tout le monde et croyez moi j'en paie énormément, mais c'est bon signe car cela veut dire que je gagne simplement très bien ma vie».

Un partenariat sur le long terme

«C'est la succession de plusieurs choses que j'ai faites pour la marque qui a débouché sur ce montant», a aussi indiqué la jeune femme de 25 ans, précisant que celui-ci ne correspond pas à ce qu'elle touche en «one shot», («d'un seul coup» en français). En effet, elle a expliqué qu'il existe plusieurs types de partenariats, dont les «one shot», qui peuvent être une story ou un post Instagram, une vidéo... pour lesquels ils [les youtubeurs, influenceurs etc.] gagnent moins d'argent, car cela n'est pas récurrent. Il peut s'agir aussi de partenariats sur le long terme, comme cela fut le cas pour son plus gros cachet, qui peuvent alors représenter plusieurs placements, une co-création avec une marque, une suite de vidéos etc.

Pour conclure, Marie Lopez a précisé que ce montant n'est pas gagné par tout le monde : «La rémunération va dépendre de manière générale de votre nombre d'abonnés, car la marque a ainsi la chance de toucher plus de gens. Mais cela dépend aussi de la personne concernée, car l'image est valorisée, quand une marque veut travailler avec vous elle veut mettre en avant un certain produit et pense qu'on peut porter quelque chose pour elle».

