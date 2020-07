Sociopathe, narcissique, calculatrice... : Johnny Depp accuse Amber Heard de l'avoir manipulé

Johnny Depp est revenu sur la relation qu'il entretenait avec son ex-femme Amber Head, qui l'accuse de violences conjugales, le 7 juillet à la Haute Cour de justice de Londres, dans le cadre du procès en diffamation qu'il intente au tabloïd britannique The Sun.

Lors de l'audience, Johnny Depp a décrit Amber Heard comme «une sociopathe, narcissique et calculatrice» qui l'aurait épousé afin de propulser sa carrière cinématographique, rapporte la BBC. «Je suis maintenant convaincu qu'elle est entrée dans ma vie pour me prendre tout ce qui valait la peine d'être pris, puis pour détruire ce qui en restait», a-t-il déclaré. L'acteur de 57 ans a de plus affirmé qu'il a décidé de divorcer de l'actrice, deux ans après leur union, lorsqu'elle a déféqué dans leur lit «pour rire», précisant qu'elle ou l'un de ses amis était probablement à l'origine de «cette blague inoffensive», raconte Closer.

L'ex-mari de la chanteuse Vanessa Paradis a également accusé Amber Heard d'avoir été violente à plusieurs reprises à son encontre, alors qu'il a une nouvelle fois contesté les accusations de violences faites contre lui par celle-ci. «C'est primordial pour moi et fait partie de mes codes moraux de ne jamais frapper une femme, dans n'importe quelles circonstances et à un quelconque moment. Je trouve que cela est inconcevable et ne devrait jamais arriver», a-t-il assuré. L'avocate de la jeune femme de 34 ans a quant à elle décrit Johnny Depp comme un homme violent ayant attaqué sa cliente à plusieurs reprises sous l'influence de la drogue ou de l'alcool.

«Batteur d'épouse»

L'acteur américain poursuit l'éditeur de The Sun, News Group Newspaper (NGN), ainsi que son rédacteur en chef, Dan Wootton, pour la publication d'un article qui le qualifie de «batteur d'épouse» datant d'avril 2018. Dans un résumé écrit du dossier de Johnny Depp, son avocat déclare que l'article faisait «des allégations diffamatoires de la plus grande gravité» contre la star hollywoodienne, rapporte la BBC. «Le demandeur n'a pas été violent envers Mme Heard, c'est elle qui l'a été envers lui», indique l'avocat. Les avocats de NGN ont de leur côté assuré que la description faite de Johnny Depp de «batteur de femmes» était «tout à fait exacte».

La cour a reçu une vidéo enregistrée par Amber Heard à l'insu de son ex-mari, dans laquelle il fait les cents pas et frappe des armoires. L'acteur et son avocat ont quant à eux affirmé avoir demandé de l'aide à un conseiller matrimonial, qui a confirmé qu'Amber Head souffrait d'un «trouble de la personnalité narcissique limite et toxique et qu'elle était sociopathe». Des témoins devraient témoigner prochainement, dans le procès qui doit durer trois semaines, dont les anciennes partenaires de Johnny Depp.

