Johnny Depp reconnaît avoir donné un coup de tête à Amber Heard « par accident »

En plein procès qui l’oppose au Sun pour diffamation depuis quelques jours, l’acteur Johnny Depp a admis avoir donné un coup de tête «par accident» à son ex-femme Amber Heard, alors que jusqu’à présent, il s’était défendu de toute violence à son encontre.

Johnny Depp poursuit en effet le Sun pour l’avoir traité de «wife-beater» (que l'on peut traduire par «cogneur de femme») et entend bien se laver de tout soupçon. Mais devant certaines preuves, l’acteur a fini par reconnaître qu’il avait bien frappé son ex-épouse au cours d’une dispute.

A la haute-cour de Londres, devant les magistrats chargés de trancher sur cette affaire, Johnny Depp a fait «un aveu important» comme il l'a décrit lui-même.

Au deuxième jour de son procès, le tribunal est revenu sur une soirée que les ex-époux ont passée au Eastern Columbia Building de Los Angeles en décembre 2015. Selon le défenseur du Sun, Johnny Depp «avait perdu son sang-froid» durant cette fameuse soirée, avait jeté une carafe sur Amber Heard, et lui avait tiré les cheveux avant de lui taper la tête et la menacer de mort. L'avocat a également déclaré au tribunal que Johnny Depp avait tenté d'étrangler l'actrice et avait cassé un cadre de lit en la jetant par terre et en grimpant sur elle.

Si jusqu’à présent, l’acteur avait toujours nié tout fait de violence, il a reconnu cette fois lui avoir donné un coup de tête «accidentellement» après qu'un enregistrement des ex-époux, ainsi qu'une photo du visage tuméfié d'Amber Heard, ont été diffusés.

«Oui, je lui ai accidentellement donné un coup de tête»

Sur ces enregistrements, on entend Johnny Depp dire : «Je t’ai donné un coup de tête entre les yeux, ça n’a pas cassé ton nez.» Amber avait déclaré auparavant que ce dernier lui avait cassé le nez. «Oui, je lui ai accidentellement donné un coup de tête», a admis l’acteur. «Mais je ne l’ai fait que parce qu’elle était violente et j’ai essayé de la retenir pour la calmer. Ce n’était pas fait exprès.»

Après l’incident, Johnny Depp avait envoyé un message au père d’Amber Heard. «Je suis allé trop loin lors de la dispute avec Amber, je m’excuse. Je ne peux pas nier mon rôle dans cette tragédie mais je vous assure que cela ne se reproduira jamais», écrivait-il alors.

Cet aveu inattendu risque de peser lourd dans la balance, puisque les avocats d’Amber Heard affirment avoir de nombreuses autres preuves de violence physique.