Jada Pinkett Smith confirme avoir eu une liaison avec le rappeur August Alsina

Après les déclarations retentissantes du rappeur August Alsina sur Jada Pinkett Smith et Will Smith, le couple a pris la parole au cours de l’émission Red Talk Table diffusée sur Facebook.

Face à face, les deux époux ont expliqué se sentir «obligés» de s’exprimer face aux spéculations des médias depuis plusieurs jours.

Ainsi, Jada Pinkett Smith a reconnu avoir eu une liaison «il y a plusieurs années» avec le rappeur August Alsina, avec qui elle était amie. Mais, à l’époque, le mariage entre l’actrice et Will Smith battait sérieusement de l’aile, a-t-elle souligné. A tel point, qu’ils étaient même séparés.

Face à Will Smith qui acquiesçait à ses propos et confirmait, la star a souligné qu’à l’époque elle pensait que leur séparation était définitive : «J’étais dans une période très douloureuse, j’étais brisée».

There you have it folks Jada Pinkett Smith CONFIRMS that she was in fact in a “relationship” with August Alsina while her and Will were separated.$ pic.twitter.com/9VoWCKCaXH

— JayIntuitive (@JKIRKLANDD) July 10, 2020