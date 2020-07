Billie Eilish : son obsession pour Justin Bieber a failli l'envoyer en thérapie

Lorsqu’elle était adolescente, Billie Eilish était tellement fan de Justin Bieber, que ses parents, inquiets, ont failli l’envoyer suivre une thérapie.

La mère de la star, Maggie May Baird, s’est exprimé à ce sujet dans l’émission «Me & Dad Radio», disponible sur Apple Music et animée par Billie Eilish elle-même.

«ca te faisait tellement mal !»

«On a failli t’emmener voir un thérapeute car tu étais tellement… tu souffrais tellement à cause de Justin Bieber. C’était si intense, ça te faisait tellement mal !», a-t-elle révélé aux auditeurs, mais aussi à sa la chanteuse, qui n’était visiblement pas au courant.

«Ah Vraiment?! Oh c’est embarrassant.», a réagi Billie Eilish, consacrée «femme de l'année 2019» par le magazine spécialisé Billboard. Sa maman a notamment expliqué que sa fille se mettait à pleurer à chaque fois qu’elle écoutait le titre du chanteur canadien, «As Long As You Love Me», sorti en 2012.

«On était en route pour emmener Billie à la danse, et elle pleurait en écoutant ce morceau, et rebelote au retour», a ajouté Maggie May Baird. Ce que l’interprète de «Everything i wanted» n’a pas nié : «Je regardais le clip de cette chanson et je me mettais à pleurer », a-t-elle affirmé.

Pour son plus grand bonheur, l’artiste californienne a rencontré pour la première fois Justin Bieber, en 2019, lors du festival de Coachella.

Quelques mois plus tard, un autre de ses rêves est devenu réalité puisque la jeune femme de 18 ans, qui a raflé quatre trophées lors des Grammy Awards, a collaboré avec idole sur le remix de «Bad Guy».