Disparition de Naya Rivera, l'actrice de Glee : un corps retrouvé dans le lac

L’actrice Naya Rivera (33 ans), notamment connue pour son rôle dans la série Glee, était portée disparue depuis mercredi alors qu'elle naviguait à son fils sur le lac Piru, non loin de Los Angeles. Or, un corps a été retrouvé a annoncé le shérif de Ventura county, ce lundi. Il pourrait être celui de la jeune femme.

Une conférence de presse des autorités est prévue, à 14 heures. Soit à 23 heures à Paris.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020