Kanye West dévoile un titre dédié à sa maman décédée, «Donda»

Le rappeur américain a dévoilé, dimanche, un extrait de son dernier morceau, «Donda». Un titre en hommage à sa maman décédée en 2007.

Le morceau a été publié sur son compte Twitter, avec ce message : « en mémoire à mon incroyable mère pour son anniversaire. Ma mère récitant les paroles de KRS1. Cette chanson s'appelle «Donda». Soit le prénom de sa maman.

In loving memory of my incredible mother on her birthday My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E

— ye (@kanyewest) July 13, 2020