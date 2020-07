La Youtubeuse Nicole Thea et son bébé sont morts

L'influenceuse anglaise et star sur Youtube Nicole Thea est décédée, dimanche 12 juillet, à l'âge de 24 ans. Le bébé dont elle était enceinte - son premier - n'a pas survécu.

C'est sa famille qui a confirmé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. «A tous les amis et les fans de Nicole, c'est avec beaucoup de tristesse que nous devons vous informer que Nicole et son fils, qu'elle et Boga (Global Boga, ndlr) souhaitaient appeler Reign, sont décédés samedi matin», peut-on lire le compte Instagram de la jeune femme, mais signé de la main de sa maman.

Avant de conclure par : «RIP ma magnifique petite fille Nicnac et mon petit-fils, vous allez me manquer pour le reste de ma vie jusqu'à ce que l'on se retrouve au paradis»

Pour l'heure, les causes de son décès n'ont pas été révélées.

Certains de ses fans ont même été troublés ce dimanche, car la jeune youtubeuse avait programmé la publication d'une vidéo sur sa chaîne, soit quelques heures après sa mort. La famille a tenu à le préciser afin d'éviter toute spéculation : «Nicole avait programmé quelques vidéos et Boga a pris la décision d'autoriser leur publication».

Dans cette dernière vidéo, Nicole Thea prenait un bain de lait pour les besoins d'une séance photo de grossesse.

